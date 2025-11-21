أمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تشمل الحالة أجزاء من مناطق “تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية”، إضافة إلى مرتفعات عسير وجازان والباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أنه لمزيد من المعلومات عن المحافظات المتأثرة بالحالة المطرية، يجب متابعة المستجدات عبر موقع المركز الوطني للأرصاد ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق “أنواء”.