أمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، أمس (الخميس)، ازدياد فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة خلال منتصف الأسبوع المقبل، وذلك وفق النموذج العددي السعودي.
وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تشمل الحالة أجزاء من مناطق “تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية”، إضافة إلى مرتفعات عسير وجازان والباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار المركز إلى أنه لمزيد من المعلومات عن المحافظات المتأثرة بالحالة المطرية، يجب متابعة المستجدات عبر موقع المركز الوطني للأرصاد ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق “أنواء”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس أمس (الخميس) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
