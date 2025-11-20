23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب

البلاد (الرياض)
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد, اليوم, قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™م, المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في دولة قطر.
وضمّت القائمة 23 لاعبًا هم: نواف العقيدي، وعبدالرحمن الصانبي، وراغد نجار، ونواف بوشل، ومحمد سليمان، وجهاد ذكري، وحسان التمبكتي، وعبدالإله العمري، ووليد الأحمد، وعلي مجرشي، ومحمد أبو الشامات، وأيمن يحيى، وناصر الدوسري، وعبدالله الخيبري، ومحمد كنو، ومراد الهوساوي، ومصعب الجوير، وسالم الدوسري، وعبدالرحمن العبود، وصالح أبو الشامات، وعبدالله الحمدان، وصالح الشهري، وفراس البريكان.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.