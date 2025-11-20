سورات يعزّز صدارته في بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن مهرجان WOW  وموسم الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

عزّز الأميركي كاليب سورات انطلاقته القوية مع تقدّم مجريات البطولة، بعدما أضاف جولة ثانية مميّزة بنتيجة 66 ضربة إلى جولة الأربعاء البالغة 62 ضربة، ليواصل انفراده بصدارة المنافسات ويتقدّم بثبات نحو لقب النسخة السابعة من بطولة السعودية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، والتي تُعدّ إحدى أبرز فعاليات مهرجان WOW ومحطات موسم الرياض 2025.

وواصل سورات ترسيخ حضوره اللافت هذا العام، بعد أن أنهى النسخة الماضية في مركز الوصافة إثر خسارته في جولة فاصلة ثلاثية، ويقترب اليوم بثبات من انتزاع اللقب الذي أفلت منه في العام الماضي.

وبعد تفاعله مع الجماهير وتوقيعه تذكارات للحاضرين، قال النجم الأميركي: “أنا راضٍ جداً. كان يوماً جيداً. بصراحة، أعتقد أن أصعب الجولات في الجولف هي تلك التي تأتي بعد أداء قوي، ولذلك كان عليّ اليوم أن أواجه أفكاري وأمنع نفسي من التقدّم في الأحداث. ورغم ذلك، تمكنت من اللعب بشكل جيد. كان جيداً أن أثبت لنفسي ذلك، وآمل أن أستثمر هذا الزخم في الجولات القادمة.”

وأضاف: “لديّ رؤية جيدة للملعب هنا، وأنا أستمتع بالأجواء كثيراً. وكما تعلمون، يقوم فريق جولف السعودية بعمل مذهل لضمان راحتنا وتوفير كل ما نحتاجه، مما يخفف الكثير من الضغط ويجعلني أستمتع بتجربتي هنا بشكل أكبر.”

وصعد النجم البلجيكي توماس بيترز، المتوَّج بعدة ألقاب في الجولة الأوروبية، من المركز الثالث إلى الثاني بعد تسجيله جولة ثانية قوية بنتيجة 66 ضربة. وقال عقب نهاية الجولة: “كانت الجولة شبيهة جداً بيوم أمس. لعبت بشكل ممتاز، وتمكنت من تسجيل العديد من الضربات من مسافات بين 10 و15 قدماً، مع بعض الإخفاقات البسيطة في الضربات القصيرة. بشكل عام، أنا راضٍ جداً عن أدائي. أتطلع بفارغ الصبر لبقية المنافسات، فأنا أستمتع باللعب على هذا الملعب كثيراً.”

وجذب الأميركي أنطوني كيم اهتماماً دولياً لافتاً، بعدما تقاسم المركز الثالث مع أعلى المصنفين في البطولة تايريل هاتون، والإسباني خوسيله باليستر.

وغاب كيم عن المشهد منذ عام 2012 بعد سلسلة من الإصابات والمتاعب الشخصية، رغم امتلاكه ثلاثة ألقاب في جولة الـPGA، ما أثار موجة اهتمام واسعة آنذاك وأعاد تداول وسم #whereisanthonykim بحثاً عن مستقبله. وبعد عودته إلى المنافسات عبر دوري LIV في عام 2024، قدّم اليوم أفضل جولة له منذ عودته بتسجيل 64 ضربة خالية من الأخطاء.

وأظهر اللاعبون السعوديون تطوراً لافتاً باقترابهم من بلوغ الجولات النهائية، حيث أنهى فيصل سلهب الجولة بفارق ضربة واحدة فقط عن حدّ التأهل عند نتيجة ضربة واحدة تحت المعدّل، فيما سجّل خالد عطية نتيجة المعدّل، وقدم عثمان الملا أداءً قوياً أنهى به اليوم عند ضربة واحدة فوق المعدّل.

وعقب نهاية المنافسات، عبّر اللاعبون السبعة عن اعتزازهم بالتقدم الذي حققوه، موجّهين شكرهم لجولف السعودية على إتاحة فرصة المشاركة في بطولة بهذا المستوى العالمي.

وقال عثمان الملا:” أعتقد أن مستوانا بات جيداً بما يكفي. لعبت اليوم إلى جانب لاعب عربي من المغرب، الهلالي، وكان من الرائع رؤية التطور المستمر في مستوى الجولف العربي. الخلاصة الأهم هي أننا نملك القدرة على المنافسة في هذا المستوى الرفيع، وكل ما نحتاجه هو الإيمان بقدراتنا، ومواصلة العمل، وعندها ستتحقق النتائج.”

ويحظى جمهور الجولف في نادي الرياض للجولف خلال فترة المنافسات من 19 إلى 22 نوفمبر 2025 بفرصة الانضمام إلى هذه التجربة التفاعلية المميزة، وذلك من خلال مسح رمز تحدي Go Golf المنتشر في مواقع مختلفة داخل الملعب، بينما يستمتعون بمشاهدة نخبة لاعبي العالم يتنافسون في واحدة من أقوى بطولات الموسم.

وتقدّم نسخة هذا العام إضافة استثنائية مع إطلاق مهرجان WOW، وهو تجربة غامرة تجمع بين منافسات الجولف العالمية، وعروض السيارات الفاخرة، والموسيقى الحيّة، في فعالية فريدة تمزج بين الرياضة والترفيه والثقافة، لتكون واحدة من أبرز محطات موسم الرياض 2025.

وتتواصل فعاليات المهرجان بليالٍ موسيقية يومية خلال أيام البطولة، يحييها نخبة من أبرز النجوم العالميين. ففي يوم الأربعاء 19 نوفمبر يُحيي الحفل كلٌّ من أميمة طالب و R3HAB، بينما يشهد يوم الخميس 20 نوفمبر مشاركة Central Cee و هيفا وهبي، أما يوم الجمعة 21 نوفمبر فستتألق نانسي عجرم على المسرح، وتُختتم العروض يوم السبت 22 نوفمبر مع الفنان عايد يوسف.

وترسّخ جولف السعودية رؤيتها بأن تكون القوة الدافعة لتحويل المملكة إلى دولة رائدة في عالم الجولف، عبر تمكين انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها. ومن خلال تنظيم بطولات عالمية مثل بطولة السعودية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، تواصل جولف السعودية الارتقاء بمستوى المنافسات، إلى جانب تطوير منشآت بمعايير عالمية، وتطبيق أعلى مستويات التميز التشغيلي، واعتماد أفضل الممارسات في منظومتها المتنامية من الفعاليات، بما يعكس طموح المملكة في بناء صناعة جولف متكاملة ومستدامة.

ومجدّداً، تستقطب بطولة السعودية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية مجموعة بارزة من الرعاة المشاركين التي تشمل موسم الرياض، وشركاء البطولة SHG، وبنك الخليج الدولي (GIB)، ومجموعة مستشفيات الحمّادي، وصديق ومحمد عطّار، وروليكس.

وتأتي البطولة كالمحطة الختامية لموسم السلسلة الدولية التي تضم تسع جولات هذا العام، حيث تشكّل بطولات الجولة الآسيوية المعتمدة طريقاً مباشراً للاعبين نحو دوري LIV Golf، ويحصل متصدّر الترتيب العام للسلسلة في نهاية الموسم على بطاقة التأهّل الرسمية لقائمة لاعبي دوري LIV Golf لعام 2026.

وتُقام البطولة هذا العام للمرّة الثانية على ملاعب نادي الرياض للجولف، المقر الرئيسي لجولف السعودية وإحدى أبرز وجهات الجولف في العاصمة. ويضمّ النادي ملعباً بطول 7,434 ياردة بمعدل 72 ضربة، ويتميّز بتصميمه المتدرّج وتضاريسه المتنوعة، وقد أصبح محطة رئيسية لاستضافة أهم البطولات في المملكة، بما في ذلك بطولة السعودية المفتوحة المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة أرامكو للفرق – الرياض، وبطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات.

وانتقلت بطولة السعودية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية إلى جدول بطولات الجولة الآسيوية في عام 2022، وذلك في إطار شراكة جديدة.