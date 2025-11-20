انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء على أمازون السعودية مع آلاف العروض الحصرية والخصومات اليومية وبتوصيل سريع

البلاد (الرياض)

أعلنت أمازون السعودية عن عودة إحدى أكثر فعاليات التسوق ترقّباً هذا العام، حيث كشفت عن انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء من 21 وحتى 30 نوفمبر، عبر موقعها www.amazon.sa/whitefriday، لتقدّم لعملاء أمازون في المملكة، آلاف العروض المميزة والخصومات الحصرية، إلى جانب خيارات التوصيل السريع والمجاني على الطلبات المؤهلة. وتشمل عروض التخفيضات جميع فئات المنتجات، بما فيها الإلكترونيات، والأزياء، ومستحضرات العناية والتجميل، وألعاب الفيديو، والمستلزمات المنزلية، والديكور، والمطبخ، والبقالة، وأجهزة أمازون. كما يمكن للعملاء، الاستفادة من تخفيضات الجمعة البيضاء المتاحة على مواقع أمازون في أميركا، وبريطانيا، وألمانيا، واكتشاف مجموعة واسعة من العروض المميزة التي يمكن الوصول إليها عبر متجر أمازون العالمي على Amazon.sa.

وتعود تخفيضات الجمعة البيضاء، لتمنح العملاء تجربة تسوق مليئة بالتشويق، من خلال عروض فلاش اليوميةFlash Deals ، من 8:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً، وتقدم خصومات مميزة لمدة ساعتين فقط، تشمل منتجات مختارة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع توصيل سريع في نفس اليوم أو في اليوم التالي للطلبات المؤهلة. بينما يقدم متجر بازار، عروض جذابة وبأسعار منافسة على أحدث منتجات الموضة، والديكور، والإكسسوارات العصرية، مع خصم إضافي بنسبة 50% على قيمة المشتريات، باستخدام الكود BWF50 عبر التطبيق أو الرابط www.amazon.sa/bazaar.

وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: “يسرنا أن نعلن عن انطلاق موسم تخفيضات الجمعة البيضاء لهذا العام في المملكة، والذي يُعد من أبرز الفعاليات التي نحرص فيها على تقديم تجربة تسوق متكاملة، تجمع بين التوفير والراحة لعملائنا في السعودية. وفي هذا الموسم، يستمتع المتسوقون عبر Amazon.sa بفرص توفير استثنائية، من خلال آلاف العروض والتخفيضات الكبرى على جميع فئات المنتجات. كما نقدم عروض فلاش يوميةFlash Deals ، بخصومات حصرية تمتد لساعتين فقط من 8:00م حتى 10:00م، وتشمل مجموعة من أشهر الماركات المحلية والعالمية. وتأتي هذه العروض مع خيارات متعددة للتوصيل السريع والمجاني على الطلبات المؤهلة، لتصل إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة، ما يجعل من تخفيضات الجمعة البيضاء على Amazon.sa فرصة لا تُفوّت للتسوق والتوفير في وقتٍ واحد.”

مزايا التسوق والتوفير الإضافي مع برايم

يحظى أعضاء برايم بفرص تسوق مميزة وتوفير أكثر طوال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، مثل ميزة الوصول المبكر إلى العروض قبل 24 ساعة من جميع العملاء، ابتداءً من يوم 20 نوفمبر الساعة 12:01 صباحاً. ويستفيد الأعضاء أيضاً من خصومات مصرفية فورية، وخدمات توصيل مجاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الطلبات المؤهلة، وخدمة الشحن الدولي المجاني على منتجات مختارة من متجر أمازون العالمي. ويمكن للعملاء الاشتراك في عضوية برايم عبر الرابط www.amazon.sa/prime، والاستمتاع بمزايا حصرية من التسوق والترفيه على مدار العام، فقط مقابل 16 ريال سعودي شهرياً، أو 140 ريالاً سعودياً سنوياً.

طرق توفير إضافية خلال تخفيضات الجمعة البيضاء على Amazon.sa

تسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق مريحة وبتكلفة مناسبة، عبر تقسيط قيمة مشترياتهم إلى 4 دفعات بدون فوائد، من خلال تطبيقي “تابي” و “تمارا”. تطبق الشروط والأحكام.

خصومات مصرفية فورية: يقدّم Amazon.sa خصومات حصرية عند الدفع باستخدام بطاقات بنك الراجحي المؤهلة، حيث يحصل جميع العملاء على خصم يصل إلى 20%، بينما يستفيد أعضاء برايم من خصم إضافي يصل إلى 25%. تُطبق الشروط والأحكام.

بطاقة هدايا أمازون: يمكن للعملاء الحصول على رصيد مجاني بقيمة 40 ريالاً سعودياً، عند شراء بطاقة هدايا أمازون الرقمية مقابل 400 ريال سعودي، واستخدامها خلال فترة التخفيضات على Amazon.sa. تطبق الشروط والأحكام.

خطط تقسيط مصرفية: بالتعاون مع مجموعة من البنوك المشاركة في المملكة، تتيح Amazon.sa لعملائها خطط تقسيط بدون فوائد على الطلبات المؤهلة ضمن عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء. تطبق الشروط والأحكام.

تقدم أمازون تجربة تسوق استثنائية خلال تخفيضات الجمعة البيضاء هذا العام، مع عروض مميزة متاحة عبر التطبيق أو الرابط Amazon.sa/whitefriday، إلى جانب خصومات إضافية ومزايا حصرية لأعضاء برايم عبر Amazon.sa/prime.