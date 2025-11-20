انطلاق بطولة موسم الرياض للسنوكر 2025

البلاد (الرياض)

انطلقت مساء أمس منافسات بطولة موسم الرياض للسنوكر 2025 على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

وشهد اليوم الافتتاحي أربع مباريات قوية جمعت نخبة لاعبي العالم الذين يشاركون في هذه النسخة، من بينهم البريطاني روني أوسوليفان، والأسكتلندي جون هيغنز، والإنجليزي شون مورفي، والصيني دينغ جونهي، إضافة إلى مشاركة سعودية واعدة يمثلها اللاعبان زياد القباني، وأيمن العمري، وهو الظهور الأول لهما في البطولة أمام أسماء عالمية مخضرمة.

والتقى البريطاني شون مورفي، السعودي زياد القباني في المباراة الأولى، التي انتهت لمصلحة مورفي بنتيجة (4 – 0) بعد سلسلة من النقاط العالية التي سجل خلالها 83 و128 و65 و125 نقطة في الأشواط الأربعة.

وفي المباراة الثانية، التقى السعودي أيمن العمري، الصيني دينغ جونهي، الذي تمكن من الفوز بنتيجة (4 – 0) بعد أداء هجومي قوي، فيما أظهر العمري حضورًا تنافسيًا جيدًا ونجح في تسجيل نقاط متفرقة عبر الأشواط، من بينها 64 نقطة في الشوط الأول.

وفي المواجهة الثالثة التقى البريطاني روني أوسوليفان، مع مواطنه، شون مورفي، انتهت بفوز مورفي بنتيجة (4 – 0) بعد أداء مبهر سجّل خلاله نقاطًا عالية أبرزها 99 نقطة في الشوط الثالث و83 نقطة في الشوط الأول، في مباراة حضر فيها التفاعل الجماهيري بشكل لافت مع كل محاولة تسجيل.

وفي ختام اليوم الأول، تغلّب الأسكتلندي جون هيغنز، على الصيني دينغ جونهي، بنتيجة (4 – 0) بعد سلسلة من الأشواط القوية سجّل فيها 106 و130 نقطة، مؤكّدًا جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة مبكرًا.

وتتواصل البطولة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي السنوكر على مستوى العالم، وبوجود “الكرة الذهبية” التي تتيح تحقيق 20 نقطة إضافية والفوز بجائزة مليون دولار عند تسجيل أعلى رقم تاريخي وهو 167 نقطة، ما يجعل المنافسة أكثر إثارة وترقبًا في الأيام المقبلة.