الأهلي يتصدّر ترشيحات جائزة Globe Soccer لأفضل ناد لعام 2025

عادل رشيد (الرياض)

يتصدّر النادي الأهلي جائزة globe Soccer لأفضل ناد في العالم لعام 2025 في موسمها الخامس عشر؛ حيث حقق الأهلي كأس النخبة الآسيوي دون خسارة، وكأس السوبر السعودي.

وتضم القائمة عددًا من الأندية المرموقة في العالم، وأبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي وفلامنحو البرازيلي، وجاء الأهلي السعودي من قارة آسيا، وبيراميدز المصري من قارة أفريقيا.

وحل النادي الأهلي في صدارة الترتيب بنسبة 54٪ وفي المركز الثاني نادي برشلونة الإسباني بنسبة 18٪، ولا زالت المنافسة محتدمة بين الأندية لحين الانتهاء من إعلان النتائج بعد مراحل الفرز المقررة في 28 ديسمبر القادم.

وتتكون آلية الاختيار ما بين الجمهور ولجنة التحكيم، كما يساهم الجمهور بنسبة عالية في الجولات الأولى بتحديد اسم النادي أو اللاعب، ومن ثم يكون دور لجنة التحكيم التي تضم عدد 28 بين مدربين ولاعبين.

وعلى ذات الصعيد، لم تخلو قائمة اللاعبين المرشحين من لاعبي أندية الدوري السعودي لجائزة افضل لاعب في الشرق الأوسط، ويتنافس عليها عدد كبير من النجوم في دوري روشن السعودي، ويتصدّر التصويت اللاعب سالم الدوسري بنسبة 46٪، وكريستيانو رونالدو 39٪ ورياض محرز 9٪ وإيڤان توني 1٪ وكريم بنزيما 1٪ ونغولو كانتي 1٪.