المحليات أمانة جدة تحصد الجائزة الأولى إقليميًا في الأثر المجتمعي عن مشروع حديقة الأمير ماجد

البلاد (جدة) حصدت أمانة محافظة جدة جائزة “الأثر المجتمعي والمشاركة والشمولية” عن مشروع حديقة الأمير ماجد ضمن جوائز Landscape Middle East Awards 2025، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في العاصمة أبوظبي. وجاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية شارك فيها أكثر من 300 مشروع من مختلف دول المنطقة. ونُظمت الجائزة من قبل شركة لاندسكيب الشرق الأوسط، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمعماري البيئة والجمعية السعودية لعمارة البيئة، بهدف تكريم أبرز المشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاندماج المجتمعي عبر تصميم وتطوير المساحات العامة. ويعكس فوز مشروع حديقة الأمير ماجد دوره البارز كأحد المشاريع التنموية الرائدة في مدينة جدة، ومساهمته في توفير مساحة حضرية متكاملة تخدم أفراد المجتمع وتدعم أهداف جودة الحياة في المملكة.