يايسله: لدينا وقت محدود للتحضير والقادسية فريق منظم

بدر النهدي (جدة)
قال ماتياس يايسله مدرب الأهلي: إن مواجهة القادسية بالدوري تأتي بعد التوقف الدولي، ولديه القليل من الوقت للتحضير لها، خاصة أن لاعبي المنتخب سيكون عندهم استشفاء، مؤكدًا حرصه على حصد النقاط الثلاث.
وأوضح يايسله في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن المباريات بعد أيام الفيفا والتوقفات دائماً ما تكون صعبة؛ بسبب سفر بعض اللاعبين لرحلات طيران طويلة.
وتعليقًا على تغيير نهجه التكتيكي في المباريات الماضية، قال مدرب الأهلي: “ما كنا نحتاجه هو خلق التوازن في الفريق، ولكن مواجهة القادسية مختلفة، ولن أعتمد على تكتيك معين”.
وأشار يايسله إلى أن أفضل اللاعبين من وجهة نظره هم الذين يتمتعون بخصائص مختلفة، لأن هذا الأمر يساعده كمدرب.