وزير الرياضة: رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا ورفعت عدد الاتحادات إلى 97 اتحادًا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، أن رؤية المملكة 2030 أتاحت الفرص للجميع في مختلف المجالات، وكان القطاع الرياضي أحد أبرز هذه المجالات.
وأوضح أن القطاع الرياضي في المملكة شهد تحولًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تكن بعض الألعاب تمتلك اتحادًا رياضيًا معنيًا بها أو أي ممارسة منظمة، مشيرًا إلى أن المملكة اليوم تضم نحو سبعة وتسعين اتحادًا رياضيًا، إضافة إلى منشآت وبُنى تحتية يجري تطويرها ضمن أهداف رؤية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “جيل لا يعرف المستحيل” ضمن أعمال النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 – 20 نوفمبر الجاري بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك” بالرياض، تحت شعار “بإبداع الشباب”.
وأشار سموه إلى أن الفرص المتاحة في القطاع الرياضي أصبحت متاحة لجميع فئات المجتمع بفضل جهود الجهات الرسمية، مفيدًا بأن هذه الفرص ستُصنع بسواعد الشباب، ليس فقط على مستوى المنافسات الرياضية، بل أيضًا في المجالات المرتبطة بالقطاع مثل الإدارة، والتمويل، والتسويق، وغيرها من التخصصات الداعمة.
وبيّن أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس من خلال طاقات الشباب وهمتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة وترسيخ حضورها في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي.
واستعرض نماذج ملهمة وقصص نجاح لعدد من الرياضيين السعوديين الذين سجلوا حضورًا متميزًا في البطولات العالمية، من بينهم اللاعبة دنيا أبو طالب، أول سعودية تتأهل إلى أولمبياد باريس، وكذلك من النماذج الأخرى، اللاعب عبدالرحمن القرشي، أحد أبرز الرياضيين من فئة ذوي الإعاقة، الذي حول تحديه الشخصي بعد حادث أقعده على كرسي متحرك إلى دافع للإنجاز، وتمكن من العودة بقوة وتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.
ولفت النظر إلى أن نحو 70% من السعوديين تقل أعمارهم عن أربعين عامًا، مما يجعل هذه الفئة ركيزة أساسية في المشاركة بالأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، نظرًا لما تتمتع به من طموح وعزيمة وقدرة على المنافسة، إضافة إلى أهمية توفير الفرص المناسبة للشباب لتمكينهم من خوض تجارب رياضية متنوعة وتحقيق حضور دولي مشرف.
وأكد سمو وزير الرياضة أن المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا في مشاركتها في البطولات العالمية، مشيرًا إلى تأهل المملكة لأول مرة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، فيما يأتي هذا التقدم بتوجيهات القيادة الرشيدة لزيادة الفرص وتوسيع دائرة المشاركة أمام الجميع، مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات وإبراز القدرات الوطنية في مختلف المجالات الرياضية.