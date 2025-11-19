مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تفتتح النسخة التاسعة من المنتدى العالمي 2025 في الرياض

البلاد (الرياض)
أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” اليوم في الرياض، أعمال النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي 2025، تحت شعار “بإبداع الشباب”، بحضور أصحاب السمو والمعالي، وضيوف المنتدى من مختلف دول العالم، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” في العاصمة الرياض.
وشهد حفل الافتتاح العرض الافتتاحي الذي قدمته أوركسترا مدارس الرياض، بأداء نخبة من طلبتها، أبرزوا خلالها ما تشهده المملكة من تمكين الشباب والفتيات، وإبراز قدرات الشباب السعودي على الصعيد العالمي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر البدر، في افتتاح أعمال النسخة التاسعة، أن المنتدى سيشهد تسليط الضوء على دور الشباب في الإبداع والتعاون، بوصفهما محركين رئيسيين لمستقبل مستدام يصنعه جيل اليوم بروح الابتكار والعمل المشترك, مشيرًا إلى أن أدوات الإبداع تغيرت عبر التاريخ، لكن يبقى العنصر الثابت هو مخيلة الإنسان.
وقال: “يسعى منتدى مسك العالمي إلى تمكين الشباب وإبراز القدوات وربطهم بالعالم، لافتًا النظر إلى أن قصص النجاح تتجاوز النجاحات الفردية، لتصل إلى المبادرات التي من شأنها أن تغير مجتمعاتهم وتلهم مجتمعات أخرى.
واختتم الدكتور البدر حديثه، بالتأكيد على أن نسخة عام 2025، من منتدى مسك العالمي، ستقدم تجارب ثرية لفضاءات تُصنع فيها الخبرة وتضاء فيها الأفكار، مفيدًا أن أرقام المشاركين في هذه النسخة والذين وصلوا إلى 30 ألف مشارك و300 متحدث من 80 دولة، و150 ورشة وجلسة حوارية، هي دليل على رغبة الشباب في صناعة الأثر.
يأتي المنتدى هذا العام، ليضع الجيل الجديد في قلب المشهد، من خلال إتاحة مساحات تفاعلية متنوعة، وبرنامج حافل بالجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب التشاركية، قام على تصميمه وتنفيذه شباب وفتيات المملكة، إذ يركز المنتدى على تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية وحلول مبتكرة، ذات أثر مستدام.