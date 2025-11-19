كونسيساو: نقاط الرياض مهمة.. وبنزيما “إضافة” قوية

ويستقبل الاتحاد ضيفه الرياض باحثًا عن فوز غائب منذ 5 جولات فقد خلالها 13 نقطة ليتراجع للمركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما حقق الرياض 5 نقاط في آخر 3 جولات ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة في سلم الترتيب؛ إذ يحل في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

وأوضح كونسيساو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الرياض: “الوقت كان مهمًا للعمل وتصحيح بعض الأمور ولكن يجب أن نعرف بأننا افقتدنا العديد من اللاعبين بسبب تواجدهم مع المنتخبات، لدينا مواجهة بعد التوقف أمام فريق ليس سهلًا، ولدينا وقت ضيق للعمل بعد عودة اللاعبين، بعد توقف ديسمبر يمكن أن نشاهد صورة مختلفة للفريق”.

وتابع حديثه: “لدينا لاعبون للتو وصلوا، ودومبيا وفابينهو وروجر سيصلون غدًا ولا نعرف هل سنعتمد عليهم أم لا ، أيضًا فريق الرياض مع المدرب الجديد بكل تأكيد سيكون لديهم تغيير وهذه مواجهة حساسة بطبيعة الحال لكل هذه المتغيرات”.

وتعليقًا على وجود انتقادات لأداء بنزيما مع الاتحاد، قال كونسيساو: “كريم إضافة للنادي وللكرة العالمية والسعودية وعندما يكون في يومه يكون إضافة لنا بكل تأكيد”.

وعن المباريات المقبلة، قال مدرب الاتحاد: “الثلاث مواجهات القادمة كل مباراة نأخذها على حدة، مواجهة الرياض سوف أذهب بأسلحتي دون معرفة الخصم؛ لأن مدربهم تغير ومهم قراءة المواجهة أثناء اللعب، والضغوطات دائما كبيرة والضغط الجماهيري هو طلب ومهم أن أمنحهم الإجابة ويجب أن ننتصر لكي نخرج قليلا من الضغط ثم الذهاب بعد ذلك للمعسكر الإعدادي الحقيقي في ديسمبر”.

وأضاف: “عندما نستقبل هدفًا فهو بسبب الفريق وليس الدفاع فقط، مواجهتنا الماضية مثلا كم فرصة محققة تعرضت علينا وكل هدف له قصة ويجب أن نعمل على كل الجوانب. لا يجب تقييم الدفاع بسبب كم هدف استقبلنا والعمل يكون على الفريق كامل”.