“سورات وميرونك” يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف

محمد الجليحي (الرياض)

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة السعودية الدولية 2025 المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية انطلاقة قوية، بعدما تصدّر الأميركي كاليب سورات والبولندي أدريان ميرونك قائمة الترتيب بتسجيلهما 62 ضربة (تسع ضربات تحت المعدّل)، في بداية تعكس حجم المنافسة المتوقعة في واحدة من أقوى نسخ البطولة.

قدّم كاليب سورات، الذي أنهى نسخة 2024 في المركز الثاني بعد جولة فاصلة ثلاثية مثيرة، أداءً مميزًا اقترب فيه بفارق ضربة واحدة من كسر رقمه القياسي في الملعب (61). فيما واصل أدريان ميرونك – الفائز بلقب LIV Golf الرياض مطلع العام – تألقه بتسجيل جولة متكاملة خالية من الأخطاء ودون أي بوغي، ليشارك سورات صدارة الترتيب. وأظهر اللاعبان مستوى عاليًا من التحكم والثقة على ملاعب نادي الرياض للجولف التي جاءت بمعايير تنافسية عالية.

وعلق سورات على أدائه القوي قائلاً: “أشعر بارتياح كبير على هذا الملعب؛ فهو يناسب أسلوبي في اللعب بشكل كبير. بدأت أصل إلى أفضل مستوياتي وأستعيد إيقاع اللعب، وما قدمته اليوم يعكس ثمار العمل الذي بذلته.”

وشهدت الجولة الأولى أداءً قوياً من لاعبي السعودية السبعة، في انعكاس واضح لتطور برامج الجولف الوطنية، حيث شارك في المنافسات كلٌّ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل، وخالد القنيبط، وشيرغو الكردي، وفيصل سلهب، وخالد عطية، وعثمان الملة، وسعود الشريف، في حضور يبرز الجيل الجديد من المواهب السعودية القادرة على المنافسة في الساحة الدولية.

ويعكس حضور هؤلاء النجوم هذا التطوّر المتسارع لرياضة الجولف في المملكة، مع استمرار المواهب السعودية في اكتساب الخبرة والاحتكاك بمنافسات عالمية المستوى.

كما شارك إلى جانبهم ثلاثة من الهواة المغاربة هم؛ آدم برنسو، ويوسف الهلالي، ورضا الهلالي، في مشاركة تؤكد توسّع قاعدة الجولف وتطورها على مستوى المنطقة العربية.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين في منافسات اليوم، عن ثقته بمستقبل الجولف السعودي، قائلاً: “أنا فخور جداً، وأتطلع إلى أن يأتي الجيل القادم ليأخذ مكاني في هذه البطولات. حصلتُ على مقعدي من خلال الفوز ببطولة العرب للروّاد، لكنني متأكد أن ذلك لن يتكرر، لأن الجيل الصاعد سيأخذ مكاني قريباً”.

وأشاد فيصل سلهب، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين، بجهود جولف السعودية، قائلاً:

“أعتقد أن ما قامت به جولف السعودية خلال الأشهر الستة الماضية أمر مذهل، وهذا يؤكد أنهم يستثمرون بجدية، ويرون مستقبلاً كبيراً ومشرقاً لهذه الرياضة.”

ويجسّد هؤلاء اللاعبون معًا رسالة جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف في بناء مسارات تطويرية للجيل الصاعد، وتعزيز حضور المواهب العربية، وتمكين لاعبي المنطقة من المنافسة على أعلى المستويات.

وتُعدّ بطولة السعودية الدولية 2025 المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة إحدى أبرز الفعاليات الرياضية ضمن مهرجان WOW، أحد أبرز فعاليات موسم الرياض 2025. ويجمع المهرجان بين عروض الجولف والسيارات الفاخرة والفعاليات الترفيهية الحيّة، بما يجعل الرياض منصة احتفالية عالمية بالرياضة والثقافة والإبداع.

وتجسّد البطولة المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة رؤية المملكة لبناء منظومة جولف متكاملة ومستدامة ذات حضور عالمي، من خلال الدمج بين المنافسات رفيعة المستوى، وبرامج التطوير الاستراتيجية طويلة المدى، والمبادرات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ نمو اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وتقدّم البطولة هذا العام واحدة من أقوى قوائم اللاعبين في تاريخ الجولة الآسيوية، بما يعكس مكانة الحدث على الساحة العالمية إذ تضم:

• 7 فائزين ببطولات كبرى (9 ألقاب)

• 46 لاعباً حققوا ألقاباً في الجولة الآسيوية (112 لقباً)

• 18 لاعباً من الفائزين في دوري LIV (33 لقباً)

• 23 لاعباً يحملون ألقاباً في جولة PGA (88 لقباً)

• 31 لاعباً متوجين في جولة DP World (130 لقباً)

وتتواصل المنافسات غداً في نادي الرياض للجولف، حيث يواصل نجوم الجولف العالميون والمواهب السعودية مشاركتهم في سباق الصدارة مع استمرار البطولة حتى 22 نوفمبر.