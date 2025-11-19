سمو ولي العهد يعقد في مقر الكونغرس بواشنطن اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلس النواب

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر الكونغرس بواشنطن اليوم، اجتماعات ثنائية وموسعة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي السيد مايك جونسون، وقيادات وأعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان.

وأكد قادة مجلس النواب دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ناقش سمو ولي العھد خلال الاجتماعات العديد من القضايا المھمة؛ تضمنت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

حضر اللقاءات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية الأمريكية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وأمين مجلس الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد بن مزيد التويجري.