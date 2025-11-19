سمو ولي العهد يشّرف حفل العشاء المقام في البيت الأبيض

شّرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفل العشاء المقام في البيت الأبيض مساء أمس، حيث كان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة الأولى ميلانيا ترمب.