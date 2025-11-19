سمو ولي العهد يشّرف حفل العشاء المقام في البيت الأبيض

واس (واشنطن)
شّرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفل العشاء المقام في البيت الأبيض مساء أمس، حيث كان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة الأولى ميلانيا ترمب.
وألقى فخامة الرئيس الأمريكي، كلمة أكد خلالها أن بلاده سترتقي بتعاونها العسكري مع المملكة إلى مستويات أعلى بتصنيف المملكة رسميًا حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو، منوهًا بدور المملكة كقوة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية وصلت إلى أقوى مستوياتها عبر التاريخ، منوهًا بمتانة الشراكة بين الجانبين، حيث يلتقي سمو ولي العهد اليوم بعد 8 عقود من لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس روزفلت.
فيما ألقى سمو ولي العهد، كلمة عبر خلالها عن الشكر لفخامة الرئيس الأمريكي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن لدى المملكة العربية السعودية علاقات قديمة وشراكات منذ عدة عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد الرئيس روزفلت حتى الآن، منوهًا بأن هناك مسارات كبيرة جدًا تفيد البلدين وفرص عظيمة.
وأشار سمو ولي العهد، إلى تناغم الأعمال بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم أكبر مما كان عليه في السابق، والتطلع مستقبلًا لأن يكون هناك تطور وتشارك أعمق وفرص كبيرة لكلا البلدين.