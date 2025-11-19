دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”.. المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 35 ميدالية

البلاد (الرياض)
أضافت المنتخبات السعودية أمس ميداليتين إلى رصيدها في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي “الرياض 2025” التي تستضيفها الرياض حتى الـ(21) نوفمبر الجاري، رافعة الرصيد، إلى (35) ميدالية (9 ذهبيات، 4 فضيات، 22 برونزية)، والمركز السادس في جدول الترتيب العام للدورة.
وجاءت ميداليتا الأمس، بتحقيق لاعبة فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية ناضا الحميداني، المركز الثالث والميدالية البرونزية، لمسابقة دفع الجلة (F56)، بعد أن رمت لمسافة (6.13)م، في حين حققت البحرين الذهبية، ونيجيريا البرونزية، فيما أحرز لاعب فريق السعودية لألعاب القوى سامي بخيت، الميدالية البرونزية، لمسابقة الوثب الثلاثي، التي أقيمت في بوليفارد رياض سيتي، بعد أن قفز لمسافة (16.50)م، ونالت أوزباكستان الذهبية بـ(16.74)م، وبوركينا فاسو الفضية بـ(16.63)م.
من جهته تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد للرجال، لنصف نهائي دورة الألعاب، كمتصدر للمجموعة الثانية من المسابقة، إثر فوزه اليوم على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة (21 – 20)، في اللقاء الذي أقيم في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
ويأمل أخضر اليد تجاوز الإمارات وصيف المجموعة الأولى، في مواجهة نصف النهائي اليوم في حين يجمع اللقاء الثاني لدور نصف النهائي، قطر بالبحرين في ذات اليوم.
وكان أخضر اليد قد فاز في جميع لقاءاته في دور المجموعات، على العراق والبحرين والكويت.