تعزيزاً للازدهار المشترك.. اتفاقيات ومشاريع كبرى بمنتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي في واشنطن

تعزيز الشراكة الاقتصادية

مشاريع استثمارية للشركات

النمو المستدام للبلدين

البلاد (الرياض)

في إطار زيارة العمل الرسمية التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- إلى واشنطن، تنطلق اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي في العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي تنظمه وزارة الاستثمار انطلاق تحت شعار (القيادة من أجل النمو، تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية)، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى مستثمرين بارزين، ورواد أعمال ومبتكرين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، أن المنتدى سيشهد تنظيم جلسات حوارية تركز على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والدفاع والفضاء، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية.

وطبقًا للوزارة ، يهدف المنتدى إلى تقديم حزمة جديدة من الشراكات والاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية الكبرى بين الشركات السعودية والأمريكية، استكمالًا للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى، التي عُقدت في الرياض خلال زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة في مايو الماضي؛ بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الازدهار المشترك في كلا البلدين.