ترمب: بداية لسلام أوسع في العالم

البلاد (واشنطن)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بغزة، مؤكداً أنه يمثل لحظة “تاريخية” ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي. وقال ترمب، في تعليق عبر منصته “تروث سوشيال”: إن التصويت الأممي الذي أقر إنشاء “مجلس السلام” للقطاع الفلسطيني يشكل اعترافاً دولياً بالدور الذي سيقوده شخصياً، معلناً أن المجلس سيضم “أقوى وأبرز القادة العالميين” مع الكشف عن أسمائهم خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف ترامب القرار بأنه “أحد أكبر القرارات في تاريخ الأمم المتحدة”، معتبراً أنه سيقود إلى مزيد من السلام في مناطق عدة حول العالم، ويمنح غزة إطاراً سياسياً جديداً لإعادة البناء وإدارة شؤونها بعيداً عن الفصائل المسلحة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القرار بأنه محطة مركزية في جهود بناء السلام، وقال: إن الخطة الأمريكية التي أيّدها مجلس الأمن تقرب واشنطن وحلفاءها من تحقيق “غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف”، مشدداً على أن حكم القطاع “سيكون بيد الشعب الفلسطيني وليس حركة حماس”.

يأتي هذا التفاعل الأمريكي بعد مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار الذي تبنته واشنطن، ويتضمن إنشاء قوة دولية للاستقرار ونزع السلاح، إضافة إلى تشكيل “مجلس السلام” كجهة انتقالية لإدارة غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة يعتبرها المسؤولون الأمريكيون تحولاً جوهرياً في مسار الصراع وآفاق الحل السياسي.