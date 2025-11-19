بنادي سباقات الخيل.. نخبة الجياد العربية الأصيلة تتنافس على كأس رئيس الإمارات

محمد الجليحي (الرياض)

ينظم نادي سباقات الخيل حفلات أسبوعه السباقي السادس، والذي يشهد إقامة مجموعة من أقوى الكؤوس المهمة في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، أبرزها كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيل العربية الأصيلة، والذي يعتبر ضمن أهم وأبرز سباقات الخيل العربية عالمياً بجائزة مالية قدرها 1.500.000مليون ونصف المليون ريال سعودي.

هذا وقد شهد ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز بداية انطلاق كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية، وتوج فيه عبر تاريخ تلك الاستضافة وحتى النسخة الحالية عدة أبطال كان لهم حضور مميز على الصعيد العالمي عبر كبرى الكؤوس المصنفة. وتحظى نسخة هذا العام 2025 بمشاركة نخبة من أقوى الخيل العربية الأصيلة الطامعة في الظفر بالكأس.

من جهة أخرى، ينعكس جلياً المستوى الرفيع بهذه المجموعة المسجلة من الأسماء ذات التصنيف المرتفع؛ إذ انعكست تلك الأهمية للكأس وتأثيره على خارطة السباقات العالمية، إذ شهد التسجيل النهائي لقائمة الشوط مشاركة 24 اسماً منها 20 بصفة أساسية بعد القرعة وأربعة احتياطية بتصنيفات عالية أعلاها 125 والاحتياطية 95 يتقدمهم نديم الملوك الخالدية بطل كأس الملك فيصل ونجيب الزمان بطل ميدان الملك خالد وفودي بانيه ومتوكل الخالدية والرائعة بنت غالية الخالدية.

كما يتطلع الجميع لمشاركة الأبطال مثل الجواد سكوتلاند يارد بطل كأس طويق المصاحب لأمسية كأس السعودية العام الماضي وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبولدي بورتو بطل سباق كأس الأمير خالد العبدالله المؤهل لكأس نيوم، ودانس ديسير، يوم السبت المقبل في الشوط السادس.

وكذلك يروع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والمبير بطل كأس ولي العهد وسلفان بطل كأس الملك خالد بسابع أشواط يوم الجمعة المتمثل في كأس وزارة الداخلية الفئة الثالثة محلياً.

بينما يشهد سباق كأس وزارة العدل الفئة الثالثة يوم الجمعة تواجد بدر السماوي ونعمين وصحفي.

وفي يوم السبت أيضا تلتقي مهور السنتين على مسافة 1400م في شوط كأس سلطان راعي القوده ويبرز منهم، قلب الرعد وتويجري وجليبيب والاغر وعنقود.

ويشهد الشوط العاشر من أمسية السبت جائزة عبدالله عبدالمحسن البسام التقديرية على مسافة 1600 متر ويبرز من ضمن المشاركين، من شان واركان الدرعيه وكوافل.