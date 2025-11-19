انطلاق فعالية “Grand Arrival” لنزال “The Ring IV” في موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
انطلقت أمس فعالية “Grand Arrival” في منطقة بوليفارد سيتي، التي تمثل الانطلاقة الرسمية لأسبوع النزال الخاص بعرض “The Ring IV” المقرر إقامته السبت المقبل في “anb Arena” ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.
وشهدت الفعالية وصول أبرز نجوم الملاكمة العالميين؛ يتقدمهم الأمريكي ديفيد بنافيديز الذي يلتقي البريطاني أنتوني يارد في نزال رئيسي من 12 جولة.
كما حضر النزال المشترك بين الأمريكي ديفين هيني والأمريكي براين نورمان جونيور في مواجهة من 12 جولة، تزامنًا مع الاستعدادات النهائية قبل انطلاق أسبوع النزال.
وأعلن خلال الفعالية جدول نزالات ليلة “The Ring IV”، الذي يضم النزال الافتتاحي بين خوان كارلوس غيريتو وباركر سسويانانا على 4 جولات، ونزال جوليو بورّاس رويز أمام بيوس مبيندا على 6 جولات، ومواجهة سلطان المحمد ضد أوميش تشافان على 4 جولات، ونزال السعودي محمد العقل أمام الصيني جيامينغ لي على 6 جولات، يليها نزال الأمير كيفيتو ميلنيكي جونيور أمام صامويل مموماه على 10 جولات، ونزال سام نوكس مع عبدالله ميسون على 12 جولة، وختامًا النزالان الرئيسيان بين ديفين هيني وبراين نورمان جونيور، وديفيد بنافيديز مع أنتوني يارد.
وتضمنت الفعالية مشاركة لاعبين من جنسيات متعددة تشمل “الولايات المتحدة، والمكسيك، وبريطانيا، والصين، والهند، وأوغندا، وغيرها”، مما أتاح لجماهير موسم الرياض تجربة عالمية تعكس تنوع المدارس القتالية وقوة الأداء داخل الحلبة.