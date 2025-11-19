القيادة تهنئ أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

واس (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.