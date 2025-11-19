السعودية تستضيف المؤتمر الدولي للتراث الرقمي 2025

البلاد (الرياض)

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، تنظّم هيئة التراث المؤتمر الدولي للتراث الرقمي 2025م، خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر القادم، في مقر مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التجارب والاتجاهات العالمية في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة التراث الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التوثيق والحماية والإتاحة، إلى جانب طرح الحلول الابتكارية والتطبيقات التقنية في إدارة بيانات التراث وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة به.

ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تشمل: التأسيس الذي يركز على توثيق وإدارة بيانات التراث بالوسائل التقنية الحديثة، والاستدامة التي تبحث في سبل حماية التراث من التهديدات الرقمية والمادية، والابتكار الذي يعرض سبل تفعيل الحلول الإبداعية والتقنيات الحديثة للتعريف بالتراث ونشره رقميًا، والتكامل الذي يركز على بناء القدرات وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات المجتمعية والمؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة من التحول الرقمي في مجال التراث.