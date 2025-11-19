الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي أمير منطقة الحدود الشمالية

البلاد (عرعر)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة عرعر اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
وأكد سمو وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة الحدود الشمالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لما يوليانه من اهتمام بالغ بمنطقة الحدود الشمالية، شأنها شأن بقية مناطق المملكة، وحرصهما -أيدهما الله- على توفير كل ما يسهم في دعم الأمن والتنمية.
ونوّه سموه بما تشهده المنطقة من تطور تنموي في مختلف المجالات، بدعم القيادة الحكيمة، ومتابعة سمو أمير المنطقة.
من جانبه، ثمّن أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة سمو وزير الداخلية للمنطقة، منوهًا بجهود وزارة الداخلية ودورها في حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وعقب اللقاء، شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا تناول الإستراتيجية والمبادرات التنموية التي تشرف الإمارة على تنفيذها.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعددٌ من كبار المسؤولين في إمارة منطقة الحدود الشمالية.