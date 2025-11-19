الأمير عبدالعزيز بن سعود يضع حجر الأساس لمقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الحدود الشمالية

البلاد (عرعر)
وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حجر الأساس لمقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الحدود الشمالية.
وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حجر الأساس لمقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الحدود الشمالية.
واستمع سمو وزير الداخلية عقب وضع حجر الأساس إلى شرحٍ من قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، أوضح فيه أن وضع حجر الأساس يأتي استكمالًا للخطة الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن البيئي في جميع مناطق المملكة، مبينًا المرافق التي سيضمها المقر الجديد والخدمات المخصصة لدعم منسوبي الإدارة في أداء مهامهم.
وشاهد سموه عرضًا مرئيًا تعريفيًا حول المبنى الجديد، الذي يشمل جميع العناصر العملياتية والإدارية، إضافة إلى المرافق اللوجستية المزودة بأحدث الوسائل والبرامج التقنية.
حضر وضع حجر الأساس الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعددٌ من كبار المسؤولين في منطقة الحدود الشمالية.