8 عقود لبرنامج الخطة الوطنية للتوظيف بـ«الشؤون الإسلامية»

28 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      18 نوفمبر 2025

البلاد (الرياض)
شهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توقيع آخر 8 عقود لبرنامج الخطة الوطنية للتوظيف، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة أمس (الاثنين)، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، ليصل عدد من وظفوا 60 ألف مواطن ومواطنة خلال أربع سنوات عمل فعلية، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ الوزارة، ويعكس حجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.
وأعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره لدعم القيادة الرشيدة المستمر لوزارة الشؤون الإسلامية للقيام برسالتها السامية، مؤكدًا أن اكتمال التوظيف يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة؛ لتمكين الكفاءات الوطنية لخدمة بيوت الله، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توظيف المورد البشري لشغل الوظائف المناسبة لأبناء وبنات الوطن؛ تجسيدًا للرؤية الأبوية والحانية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن عمليات التوظيف شملت الأئمة والمؤذنين، والدعاة والداعيات، والمراقبين والمراقبات، وحراس وحارسات الأمن وبدأت فعليًا بداية عام 1441هـ؛ بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال العناية ببيوت الله والدعوة إليه؛ بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

