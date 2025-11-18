المحليات

وصول الطائرة السعودية الـ73 لإغاثة الشعب الفلسطيني

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      18 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (العريش)
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس (الاثنين)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(73) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وسفارة المملكة في القاهرة.
وتحمل الطائرة السعودية الـ(73) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية وكراسي متحركة كهربائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
من جهة ثانية، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع التطوعي للدعم النفسي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر 2025م، بمشاركة 4 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم الخدمات لـ197 مستفيدًا في مجال الدعم النفسي.
ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

