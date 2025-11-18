وصول الطائرة السعودية الـ73 لإغاثة الشعب الفلسطيني

البلاد (العريش)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس (الاثنين)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(73) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وسفارة المملكة في القاهرة.

وتحمل الطائرة السعودية الـ(73) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية وكراسي متحركة كهربائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

من جهة ثانية، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع التطوعي للدعم النفسي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر 2025م، بمشاركة 4 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتقديم الخدمات لـ197 مستفيدًا في مجال الدعم النفسي.

ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة.