غدا.. انطلاق بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن مهرجان WOW وموسم الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف 2025 برعاية صندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع شركة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، مع إقامة الجولة الافتتاحية بمشاركة سبعة لاعبين من السعودية في رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة.

وتقام نسخة هذا العام ضمن فعاليات مهرجان WOW، أحد أبرز محطات موسم الرياض 2025، حيث يجمع المهرجان بين الجولف والسيارات والترفيه ضمن تجربة متكاملة تستقبل زوار الحدث في نادي الرياض للجولف.

وشهدت فعاليات البرو-آم التي أُقيمت يومي الاثنين والثلاثاء انطلاقة فعليّة لأسبوع البطولة، حيث جمعت اللاعبين المحترفين بضيوف الهواة في أجواء تعكس كفاءة التنظيم ومستوى المنافسة. وقد أبرزت منافسات البرو-آم الجاذبية الدولية للحدث من خلال جمع اللاعبين والشركاء في بيئة تجمع بين الأداء التنافسي وبرامج الترفيه والمشاركة المجتمعية.

وتستقطب البطولة نخبة من أبرز لاعبي العالم، بوجود 7 متوجين ببطولات كبرى، و46 لاعباً يحملون ألقاباً في جولة آسيا، و18 فائزاً ببطولات LIV Golf، و23 لاعباً متوجين في جولة PGA، يمثلون 33 جنسية، إلى جانب 7 لاعبين من السعودية.

وتعزّز البطولة، برعاية صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مكانتها كمنصة دولية تُبرز الدور المتنامي للمملكة في قطاعي الرياضة والاستثمار، وتدعم تطوير رياضة الجولف محلياً من خلال إتاحة الفرص للمواهب السعودية واستضافة بطولات تلتزم بأعلى المعايير الدولية.

وتدعم جهودُ جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف بناءَ منظومة متكاملة للعبة في المملكة، من خلال تعزيز المشاركة، وتطوير برامج المواهب، وتنظيم فعاليات تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

ويقدّم مهرجان WOW ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 تجربة مثيرة تجمع بين رياضة الجولف والسيارات الفاخرة والموسيقى الحيّة والضيافة، بما يتيح خيارات متنوعة للجماهير والعائلات والزوار حيث ويعكس هذا التكامل بين الرياضة والترفيه نهج المملكة في تقديم فعاليات حديثة ومنفتحة تلبي توقعات مختلف فئات الزوار.

وقال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: “قدّمت منافسات البرو-آم انطلاقة قوية لأسبوع حافل على مستوى الجولف العالمي. وأظهرت الفعاليات مستوى واضحاً من التنظيم والتنافس، مع مشاركة نخبة لاعبي العالم ضمن أجواء موسم الرياض. ونعتز باستضافة حدث يعكس جاهزية لاعبينا ويواكب التوجهات الطموحة لتطوير الرياضة في المملكة.”

وعبر فيصل سلهب، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين في بطولة السعودية الدولية للجولف 2025، عن حماسه قائلاً: “هذه هي البطولة السابعة، وأعتقد أنها المرة السادسة التي أشارك فيها هنا. والآن بعد أن أقيمت في الرياض، أصبحت أكبر وأهم بالنسبة لي. عائلتي ستكون موجودة، وكذلك أصدقائي، وسيحضر عدد أكبر من الجماهير السعودية. من الرائع أن يشاهد الناس أفضل لاعبي العالم، وأن أتمكّن أنا من المنافسة على أعلى مستوى في ملعب أعتبره ملعبي البيتي. سيكون أسبوعاً مهماً، وأنا متحمّس جداً له.”

وقال شيرغو الكردي، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين: “الأجواء رائعة. في كل عام أشارك هنا، تكون البطولة منظمة بشكل ممتاز، وهي الأكثر متعة خلال الموسم. وبالتأكيد، يضمّ الحدث مجموعة مميزة من اللاعبين. سيكون أسبوعاً رائعاً، وخصوصاً في وطني، حيث أسعى لتقديم أفضل أداء ممكن.”

وعلّق سعود الشريف، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين، على مهرجان WOW قائلاً: “يضيف المهرجان جانباً ترفيهي وحيوية أكبر للبطولة. ومن المهم إدراك أن رياضة الجولف يجب أن تكون ممتعة، وأن الجماهير التي تحضر للمشاهدة ينبغي أن تستمتع بالوقت نفسه.”