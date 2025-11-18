طرح 28 مشروعاً عبر منصة «استطلاع»

البلاد (الرياض)

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات في القطاع وحماية المؤمن لهم من خلال تنظيم المقاصة على أسس نظامية واضحة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 نوفمبر 2025م.

من جانبه، طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر المنصة مشروع (الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع)؛ بهدف وضع إطار تنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع يشمل متطلبات ومستهدفات كفاءة الطاقة على المحطات القائمة والجديدة لتوليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر, إضافة إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 نوفمبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح البنك المركزي السعودي لمشروع (تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها)؛ الذي يهدف من خلاله البنك إلى تحديث الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية .

وطرحت هيئة السوق المالية مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة)؛ الذي تهدف من خلاله إلى وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية.