شراكة إستراتيجية بين الاتحاد السعودي للكريكت ودوري DP World ILT20 

البلاد (الرياض)

أطلق الاتحاد السعودي للكريكت، ودوري DP World ILT20 رسميًا شراكتهما الاستراتيجية خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم في فندق الريتز-كارلتون بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكت، والسيد خالد الزرعوني، رئيس دوري DP World ILT20، والسيد ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي للدوري، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية والإعلامية.

تأتي هذه الشراكة ضمن جهود الاتحاد السعودي للكريكت لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للكريكت، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، وتمثّل خطوة محورية مع استعداد الاتحاد لعام 2026 الذي سيشكّل عامًا مفصليًا لمسيرة تطور اللعبة في المملكة.

وشهد الحفل جلسة حوارية بمشاركة النجم العالمي سايمون دول وأسطورة الكريكت وقار يونس، ناقشوا خلالها مستقبل الكريكت ومسارات تطوير المواهب وتعزيز البنية التحتية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود أن هذه الشراكة تمثل ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام للعبة، قائلاً: “إن تعاوننا مع دوري DP World ILT20 يشكّل حجر أساس في بناء منظومة احترافية تعزز حضور المملكة على خارطة الكريكت الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب السعودية والمستثمرين والقطاع الخاص.”

وأشار سموه إلى الدور الحيوي لشركة الكريكت للاستثمار في قيادة مسار الاحترافية من خلال استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة رياضية مستدامة.

وأضاف سموه أن من أبرز مكاسب الشراكة مشاركة لاعبين سعوديين للمرة الأولى في قوائم فرق دوري ILT20، إلى جانب استضافة المملكة لفعاليات قادمة من الدوري.

من جانبه، عبّر السيد خالد الزرعوني، رئيس دوري DP World ILT20، عن فخره بالشراكة قائلاً: “يُعد هذا التعاون لحظة فخر لنا جميعًا، فهو يمثل شراكة نوعية بين دوري DP World ILT20 والاتحاد السعودي للكريكت. وأتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود على رؤيته القيادية وحفاوة الاستقبال. وتمثل هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتمكين المواهب السعودية وتطوير بنية احترافية متكاملة تفتح آفاقًا جديدة للكريكت في المنطقة.”

كما أعرب السيد ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لدوري DP World ILT20، عن اعتزازه بالشراكة، قائلاً: “كانت ليلة مميزة في الرياض احتفالًا برياضتنا الجميلة. لقد حقق دوري DP World ILT20 تقدمًا سريعًا خلال أعوام قليلة، ومع هذه الشراكة نبدأ فصلًا جديدًا وواعدًا للكريكت في المنطقة. نلتزم بتوفير منصات عالمية لتطوير المواهب السعودية، ونتطلع لاستضافة مباريات الدوري في المملكة قريبًا.”

كما هنّأ اللاعبين السعوديين الذين سينضمون للمرة الأولى إلى قوائم الموسم الرابع، مؤكدًا أن التجربة ستسهم في تطوير مسيرتهم الاحترافية.

وتشكل هذه الشراكة بداية لمرحلة جديدة من المبادرات المشتركة تشمل برامج تطوير اللاعبين، وتأهيل الحكام والمدربين، واستضافة مباريات دولية، ومبادرات مجتمعية لتعزيز ممارسة الكريكت في مختلف مناطق المملكة.