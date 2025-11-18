تنفيذ برامج التدريب ودعم صغار المزارعين.. مذكرة تعاون لتمكين الأسر الريفية في السعودية

البلاد (الرياض)

رعى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر الوزارة في الرياض أمس، توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة ريف الأهلية، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين، وتمكين الأسر الريفية، ورفع جودة الإنتاج الزراعي بالمملكة.

تأتي المذكرة في إطار سعى الطرفين لتمكين الفئات الريفية، ودعم وتمكين الأسر الريفية المنتجة؛ بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز سلاسل القيمة وربط الأسر الريفية بالسوق، وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. وقع المذكرة من جانب مؤسسة ريف الأهلية الرئيس التنفيذي ثامر بن محمد البقمي، ومن جانب الشركة الوطنية للخدمات الزراعية نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية تركي بن خالد الخليف. وتستهدف المذكرة تعزيز أطر التعاون في إدارة وتشغيل المرافق والآلات الزراعية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض المشتركة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل والإرشاد في مجالات التنمية الريفية المستدامة، وتعزيز التعاون؛ لرفع مستوى الخدمات والتمكين والدعم والتدريب، ورفع مستوى الجودة والإنتاج، وتعظيم الكفاءة التشغيلية لدى الأسر الريفية المنتجة. وتضمنت مجالات التعاون- وفقًا للمذكرة- تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية ومستدامة، وتمكين صغار المزارعين والمربين والمنشآت التجارية بالقطاع الزراعي، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية الحديثة، وتدريب وتأهيل الأسر الريفية المنتجة. كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات.