تعاون سعودي- أوزبكي لتطوير العمل النيابي

البلاد (الرياض)

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض أمس (الاثنين)، المدعي العام لجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشييف، والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال توقيع برنامج تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ونظيرتها في جمهورية أوزباكستان، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتطوير العمل النيابي، وتنظيم الفعاليات المشتركة بين الجانبين.

وقدّمت النيابة العامة عرضًا تفصيليًا عن تجربتها المتقدمة في أعمالها، شملت استعراض آليات تطوير الإجراءات الجزائية، والتحول الرقمي في الخدمات، ورفع كفاءة جودة العمل النيابي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في تعزيز منظومة العدالة.