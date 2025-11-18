المحليات

تعاون سعودي- أوزبكي لتطوير العمل النيابي

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      18 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض أمس (الاثنين)، المدعي العام لجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشييف، والوفد المرافق له.
وشهد الاستقبال توقيع برنامج تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ونظيرتها في جمهورية أوزباكستان، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتطوير العمل النيابي، وتنظيم الفعاليات المشتركة بين الجانبين.
وقدّمت النيابة العامة عرضًا تفصيليًا عن تجربتها المتقدمة في أعمالها، شملت استعراض آليات تطوير الإجراءات الجزائية، والتحول الرقمي في الخدمات، ورفع كفاءة جودة العمل النيابي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في تعزيز منظومة العدالة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *