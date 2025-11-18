ترسيخ قيم التفكير النقدي والإبداع.. مهرجان الذكاء الطبيعي يعزز مقدرات الطلاب

البلاد (الرياض)

انطلقت أمس في واحة الملك سلمان للعلوم فعاليات مهرجان”الذكاء الطبيعي يقود الذكاء الاصطناعي”، الذي يستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، ويحتفي بقدرات الإنسان في تحويل التقنيات الذكية إلى أدوات تُسهم في رفاه المجتمع، وتعزيز استدامة ازدهاره.

ويفتح المهرجان التفاعلي للزوّار نافذة على عالم الذكاء الاصطناعي وحضوره في تفاصيل الحياة اليومية، عبر تجربة غامرة، تعتمد على أنشطة عملية وأدوات واقعية وابتكار حلول رقمية تتمحور حول الإنسان.

ويبرز المهرجان ريادة المملكة في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وترسيخ قيم التفكير النقدي والإبداع والتواصل والتعاون، نحو مستقبل يقود فيه الذكاء الطبيعي مسيرة الذكاء الاصطناعي لخدمة الوطن والعالم.

ويتضمن المهرجان معرضًا رئيسًا يشتمل على أربع مناطق تفاعلية، تبدأ بمنطقة”الماضي.. الإلهام” التي تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن لاكتشاف تطوّر الحوسبة من أدوات بسيطة إلى تقنيات ذكية، مع التعريف بإسهامات علماء ومبتكرين من المملكة

وتوفر منطقة “الفرص.. طموحك يبدأ هنا” معلومات عن التخصّصات والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، ويستهدف المهرجان طلاب التعليم العام والجامعي والمعلمين والأسر وعموم المجتمع، عبر ورش عمل متنوعة وجلسات حوارية متخصصة. يأتي المهرجان ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، بشراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمركز الوطني للمناهج.