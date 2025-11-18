بريمونتادا تاريخية.. منتخب العراق إلى الملحق العالمي لمونديال 2026

البلاد (جدة) خطف المنتخب العراقي فوزاً مثيراً بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الإماراتي، ليضمن مقعده في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الجمهور العراقي الغفير كان كلمة السر، بعد أن حول الملعب إلى كتلة من الحماس دفعت اللاعبين نحو ريمونتادا تاريخية

دخل الفريقان المباراة بحذر واضح، قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه الإماراتي برونو دي أوليفييرا عند الدقيقة 17، ما أدى إلى ارتفاع نسق التوتر داخل أرض الملعب.

ورغم سيطرة العراق على وسط الملعب خلال الشوط الأول، إلا أن الخطورة الحقيقية على المرمى غابت.

مع بداية الشوط الثاني، باغت المنتخب الإماراتي الجماهير بهدف مبكر سجله كايو كانيدو في الدقيقة 52 مستغلاً هفوة دفاعية.

في الدقيقة 65 تلقى الإماراتي علاء الدين زهير بطاقة صفراء، قبل أن ينجح مهند علي في خطف هدف التعادل برأسية قوية بعد دقيقة واحدة فقط، وسط انفجار جماهيري هائل.

وفي لحظات درامية امتدت إلى الدقيقة 90+17، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العراق بعد خطأ دفاعي إماراتي.

تقدم القائد أمير العماري بثقة إلى الكرة، وأودعها الشباك معلناً فوزاً تاريخياً يعيد العراق إلى مشهد المنافسة العالمية بعد سنوات طويلة من الغياب.

وبهذا الانتصار، يتجه أسود الرافدين إلى الملحق العالمي لمواجهة منتخبات من قارات أخرى على بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026، وسط تفاؤل جماهيري كبير بإمكانية العودة إلى المونديال.