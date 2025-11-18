انطلاق البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية

محمد الجليحي (الرياض)

انطلقت الجولات الافتتاحية من منافسات البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في SEF أرينا بالرياض بوليفارد سيتي، حيث شهدت ختام أربع بطولات رئيسية في PUBG Mobile وRocket League وLeague of Legends وeFootball منافسات قوية ومستويات عالية تعكس التطور الذي وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في المملكة. وتعد البطولة الكبرى المحطة الختامية لموسم سنة 2025 من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، حيث تسلط الضوء على الأداء المميز والمهارات المتقدمة التي أظهرها اللاعبون في مختلف الألعاب، مؤكدة جاهزية المواهب الوطنية للمنافسة على أعلى المستويات.

وفي بطولة PUBG Mobile جاءت النتائج لتجسد قوة المنافسات، حيث حقق فريق R8 Esports اللقب بعد أن جمع 140 نقطة خلال يومين من اللعب، متقدماً على فريق POWR الذي جاء في المركز الثاني برصيد 115 نقطة، وفريق Stallions Esports الذي حل ثالثاً بـ 105 نقاط. ونجح الفريق في تحقيق أربعة انتصارات و86 عملية إقصاء بفضل الانسجام الكبير بين لاعبيه R8SKTON وR8PRESTLGE وR8xiD7 وR8xiDAMAR وR8XMarth وR8AMOORI.

كما شهدت منافسات League of Legends مستوى مميزاً من الأداء، حيث تمكن فريق BAAM Esports من تحقيق فوز مستحق في المباراة النهائية على فريق Xo Esports بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين، بعد سلسلة من المواجهات القوية التي أظهر فيها لاعبو الفريق BAM handm وBAM Azzam وBAM B0zaH وBAM CHALEED وBAM Nio وBAM Anonymouss مهارات عالية وقدرة على حسم اللحظات الحاسمة.

وفي Rocket League ارتفعت وتيرة الحماس مع الظهور الأول للاعب TRK بقميص فريق Twisted Minds، حيث التقى الفريق في النهائي مع Team Falcons وتمكن Twisted Minds من حسم المواجهة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد اللقب وسط تألق لافت من TRK لاعب فريق Team Falcons السابق الذي نال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد سلسلة من المستويات القوية.

أما في منافسات eFootball فقد تمكن اللاعب FigoX94 من نادي القادسية للرياضات الإلكترونية من حصد المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على GOAT_Iniesta من فريق فالكونز بنتيجة اثنين مقابل صفر، بينما جاء اللاعب Ahlawy_12 من نادي قلوة في المركز الثالث عقب أداء لافت خلال مراحل البطولة.

وفي تعليق حول نتائج الأسبوع الأول أكد عبدالله الناصر رئيس قسم المنتجات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية : “جاءت الجولات الافتتاحية من البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية على مستوى توقعاتنا العالية، فقد شهدنا منافسات شديدة الحماس ولحظات حاسمة بين نخبة الرياضيين السعوديين الموهوبين في الرياضات الإلكترونية”. وأضاف: “نهنئ أبطالنا الأوائل، ونتطلع بحماس كبير إلى بقية البطولات التي ستقام على مدى الأسبوعين المقبلين مع اقتراب ختام موسم2025”.

وتشهد نسخة هذا العام منافسات قوية عبر إحدى عشرة لعبة عالمية من أبرزها: eFootball، PUBG Mobile، League of Legends، Rocket League، Dota 2، Counter Strike 2، Overwatch 2، Call of Duty: Mobile، Mobile Legends: Bang Bang، Rainbow Six: Siege، Valorant. وتُعد هذه البطولة ركيزة أساسية في جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لترسيخ منظومة تنافسية مستدامة، وصقل مهارات اللاعبين، وتمكينهم من التميّز، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.