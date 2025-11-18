الأخضر يخسر ودية الجزائر بثنائية

البلاد (جدة)

خسر المنتخب السعودي أمام المنتخب الجزائري بثنائية مقابل لا شيء، في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من كأس العرب المقررة في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، والمنتخب الجزائري الذي يستعد بدوره للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب الشهر المقبل.

تمكّن المنتخب الجزائري من تسجيل هدفيه عبر رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يعزّز رفيق بلغالي التفوق الجزائري بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وسط محاولات للأخضر السعودي لم يكتب لها النجاح.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب المنتخب السعودي، حيث شهدت الدقيقة الثانية أولى المحاولات الخطرة بعد عرضية متقنة من علي مجرشي داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أمام سالم الدوسري الذي تعثّر قبل أن يتمكن من استلامها.

بعد ذلك، انحصر اللعب لفترة في وسط الملعب وسط محاولات متبادلة دون تهديد حقيقي على المرميين، قبل أن يظهر المنتخب الجزائري في أول محاولة خطيرة عند الدقيقة 28 عبر بغداد بونجاح، الذي نفّذ ركلة حرة مباشرة قوية من مشارف منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 38 اقترب الأخضر من التسجيل عندما تلقى سالم الدوسري تمريرة رائعة داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية باتجاه المرمى، لكن الحارس الجزائري تدخل في اللحظة المناسبة وأنقذ الكرة.

وردّ المنتخب الجزائري بفرصة خطيرة قبل نهاية الشوط، حيث سدد رياض محرز كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43، إلا أن المدافع محمد سليمان نجح في إبعادها قبل أن تهز الشباك.

حاول المنتخب السعودي الرد مع بداية الشوط الثاني، حيث جاءت أولى محاولاته في الدقيقة 52 عبر تسديدة قوية من صالح أبو الشامات من خارج منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 56 اقترب الأخضر من افتتاح التسجيل بعدما وصلت الكرة إلى محمد كنو داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية علت المرمى بقليل، وسط ضغط هجومي متزايد من أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 60 أهدر فراس البريكان فرصة محققة عندما انطلق بسرعة من منتصف الملعب في هجمة واعدة، قبل أن تطول منه الكرة داخل منطقة الجزاء ليبعدها الحارس الجزائري في اللحظة الأخيرة.

ومع استمرار المحاولات الهجومية، نجح المنتخب الجزائري في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 75، بعد أن حصل على ركلة جزاء نفذها رياض محرز بدقة على يسار الحارس نواف العقيدي، مانحًا الضيوف أول أهداف اللقاء.

وأهدر سالم الدوسري فرصة هدف محقق في الدقيقة 84، بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، ولكن تصدى لها حارس الجزائر بنجاح.

سجل المنتخب الجزائري الهدف الثاني في الدقيقة 85، عن طريق لاعبه رفيق بلغالي، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسجل كرة قوية داخل الشباك.