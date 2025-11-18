استشراف آفاق مستقبل العالم في أهم القطاعات.. السعودية رائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

البلاد(الرياض)

تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ تنظيمًا وتطويرًا وتعاملًا؛ إذ تحولت في غضون 6 أعوام من تاريخ نشأة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” إلى وجهة دولية، تسهم في صنع القرار العالمي المتعلق بهذه التقنيات المتقدمة، وذلك خدمة للإنسانية؛ انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق الخير للبشرية من هذه التقنيات، وتعزيزًا لدور المملكة العالمي في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وتتولى”سدايا” بموجب تنظيمها قيادة الملف الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، لاسيما حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة، ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الجهود في إطار ما تحظى به سدايا من دعم متواصل ومستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” -حفظه الله- لتضطلع بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقق الريادة العالمية للمملكة في هذا المجال.

وعملت”سدايا” في ذلك الإطار على بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية، وأنظمة إلكترونية خاصة بذلك، علاوة على تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، واقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي.