إطلاق النسخة الثانية من منتدى مناطق الابتكار

البلاد (الرياض)

كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، عن انطلاق النسخة الثانية من منتدى مناطق الابتكار 2025، الذي تنظمه بالشراكة مع وادي الظهران للتقنية لمدة يومين، في إطار جهودها لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويركز المنتدى في نسخته الثانية على إبراز الدور المتنامي لمناطق الابتكار في دعم القطاعات البحثية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والجهات الحكومية، وبناء شراكات تسهم في تبادل المعرفة، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إلى جانب تمكين الشركات الناشئة والمواهب الوطنية، واستعراض الفرص التي تسهم في تطوير التقنيات ودفعها نحو التطبيق والتتجير، إضافةً إلى تسليط الضوء على الموارد المتاحة، وفرص التمويل وبرامج الإرشاد الموجهة لرواد التقنيات العميقة.

ويتناول البرنامج العام للمنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة في عدد من الموضوعات الرئيسة؛ من أبرزها: القيادة المستقبلية في مراكز الابتكار، وبناء القواعد الأساسية للتقنيات في المناطق الابتكارية، والممكنات الداعمة للكفاءات الوطنية المبدعة، والدور التكاملي لمنظومة نقل وتتجير التقنية من البنية التحتية إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، إلى جانب استعراض قصص نجاح المنظومة، وما حققته من تقدم في مجالات الابتكار.