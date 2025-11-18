أخضر التايكوندو يحصد الذهب في بطولة قطر الدولية

البلاد (الرياض)

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة قطر الدولية المفتوحة، التي أقيمت بصالة لوسيل، وحقق حصيلة مشرّفة من الميداليات في فئتي الشباب والرجال، وسط تنافس قوي من لاعبين دوليين، وبحضور لافت للجهازين الفني والتحكيم الوطني. ففي فئة الشباب، حقق اللاعب مشاري يامسعود ذهبية وزن (-48)، بينما خطف إلياس الهذلي ذهبية وزن (-68) ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة. كما حقق إبراهيم آل هادي فضية وزن (-59)، وحقق محمد الصالح برونزية وزن (-51)، وعبدالمحسن الشويبي برونزية وزن (-63) رغم تعرضه لإصابة، فيما نال لين اليوسف برونزية وزن (+68). كما حقق عبدالله بوعينين برونزية وزن (-68)، واختتم ظافر البيشي مشاركته ببرونزية وزن (-78).

وفي فئة الرجال، نال عبدالرحمن الشهراني فضية وزن (-54)، فيما حصد متعب باهاري برونزية الوزن ذاته بعد لقائه مع زميله في نصف النهائي، كما نال محمد آل مداوي برونزية وزن (-68). وسجل الجهاز الفني حضوره الواضح من خلال جهود المدربين سيف الدين طرابلسي و راديك ايساف و المدرب الوطني هاني المطرفي؛ ما انعكس على جاهزية اللاعبين ونجاحهم في مختلف النزالات.

كما شهدت البطولة تألق التحكيم السعودي، حيث حصل الحكم الدولي عادل الأسمري على جائزة أفضل حكم في البطولة، في تأكيد جديد على كفاءة الحكم السعودي في المحافل الدولية.

وفي الجانب الإداري والطبي، قدّم إداري المنتخب سامي العنزي ومنى الدوسري جهودًا كبيرة في تنظيم الوفد ومتابعة اللاعبين، إلى جانب الدور المهم لأخصائي العلاج الطبيعي زعوفي الذي أسهم في تجهيز اللاعبين ومتابعة إصاباتهم طوال أيام المنافسات.

من جانبه، عبّر رئيس لجنة المنتخبات خالد جمهور عن فخره بما حققه المنتخب، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمل جماعي متكامل، وداعيًا إلى مواصلة البناء على هذا النجاح لتحقيق مزيد من المنجزات في الاستحقاقات المقبلة.