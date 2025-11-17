المحليات

تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      17 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا كانغ هون سيك.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *