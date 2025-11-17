تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا كانغ هون سيك.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.