انطلاق النسخة الرابعة من فعالية “بلاك هات” في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة

البلاد (الرياض)

تستعد الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من فعالية “بلاك هات” العالمية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، و”تحالف” إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، تحت شعار “منصّة عالمية للأمن السيبراني”، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتُعد “بلاك هات” من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، وتشهد فعالية هذا العام توسعًا في نطاقها، حيث تركز على قطاع الأعمال والشركات؛ بوصفه محورًا رئيسيًا لربط منظومة الأمن السيبراني بالفرص الاقتصادية والاستثمارية، من خلال منصّات متخصصة تجمع قادة التقنية وروّاد الأعمال والمستثمرين في بيئة واحدة.

ومن المنتظر أن تستقطب الفعالية أكثر من 45 ألف زائر من 140 دولة، إلى جانب 450 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، و300 متحدث من القادة والخبراء في الأمن السيبراني.

كما تقدم الفعالية أكثر من 500 ساعة من المحتوى المتخصص عبر 12 مسرحًا، تتضمن عروض قرصنة أخلاقية حيّة، وجلسات حوارية تفاعلية، وورش عمل تقنية متقدمة، إضافةً إلى 18 جلسة حوارية، و7 جلسات تفاعلية ضمن محاور متنوعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي أن استضافة المملكة للفعالية للعام الرابع على التوالي تعكس التزامها بتحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني، وترسيخًا لمكانة الرياض المتنامية؛ كوجهة رئيسية لصناعة التقنية والأمن الرقمي في الشرق الأوسط والعالم، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تسعى إلى تعزيز التكامل بين التقنية وقطاع الأعمال، وتمكين الشركات والمؤسسات من تبنّي حلول سيبرانية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويشارك في فعالية “بلاك هات” وبالشراكة مع أكاديمية طويق عدد من الشركات العالمية والمحلية والعلامات التجارية البارزة؛ مثل Google Cloud وCisco وHaboob وSITE وInfoblox، إلى جانب خبراء من مؤسسات عالمية مثل Microsoft وINTERPOL (الإنتربول الدولي) وMastercard وRiot Games.

يُذكر أن فعالية “بلاك هات” حدث عالمي متخصص في الأمن السيبراني، انطلقت عام 1997م في الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أبرز المنصات الدولية، التي تجمع نخبة الخبراء والمبتكرين في هذا المجال.