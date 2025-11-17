الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين واستجابة للدعوة المقدمة لسمو ولي العهد من الرئيس الأمريكي فقد غادر سموه متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين- إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية / دونالد ترمب، فقد غادر سموه -بحفظ الله ورعايته- اليوم الاثنين 26 / 5 / 1447هـ الموافق 17 / 11 / 2025م، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية؛ يلتقي خلالها بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م