الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً

البلاد (غزة)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، بينهم أسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، أمس (الأحد)، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وبيت لحم وأريحا.

وفي موضوع آخر، هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال، مزارع وممتلكات الفلسطينيين، في قرية المغير شرق مدينة رام الله، كما حطم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال المدينة.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات المتطرفة على أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها الاقتحام غير المشروع لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، واستهداف مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس، في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الإسلامية ولأحكام القانون الدولي.

وأكد البديوي أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعدّيًا مرفوضًا، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة التي تزعزع الأمن وتفاقم من التوترات في المنطقة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية.