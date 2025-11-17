الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الجزائر الودية

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية، التي ستقام مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم مران في مربعات تكتيكية، تلاها مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

في جانب آخر، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب زياد الجهني في التدريبات الجماعية.