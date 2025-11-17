 ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”.. أخضر اليد يتغلب على نظيره البحريني

البلاد (الرياض)
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، فوزًا ثمينًا على المنتخب البحريني، خلال مواجهتهما أمس في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في قمة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة “الرياض 2025”.
أنهى الأخضر الشوط الأول من اللقاء، بنتيجة (16 – 9)، قبل أن يختتم اللقاء بفوز بنتيجة (27 – 21)، مسجلًا بذلك أول تفوق سعودي على البحرين على مستوى كرة اليد لدرجة الرجال، منذ عام (2015)م، وتحديدًا في دورة الألعاب الخليجية الثانية “الدمام 2015”.
من جهته، يدشن المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركته اليوم في ميدان ومضمار مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث يفتتح محسن الدبوس، منافسات الفترة الصباحية، بدخوله في مسابقة العشاري، التي يليها، تصفيات سباق (100)م، بمشاركة عبدالعزيز عطافي وعبدالله أبكر، ثم رائد الجدعاني في تصفيات (1500)م.
وفي الفترة المسائية لمسابقات ألعاب القوى، يتواجد نايف السبيعي في تصفيات سباق (400)م حواجز، ثم الواثب حسين آل حزام في نهائي مسابقة القفز بالعصا ، ثم خالد هزازي في نهائي سباق (3000)م موانع.