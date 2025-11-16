3 ملايين زائر لموسم الرياض 2025 خلال 35 يومًا

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، تجاوز عدد زوار موسم الرياض 2025 حاجز ثلاثة ملايين زائر؛ ما يعكس الشعبية الكبيرة التي حققها خلال 35 يومًا منذ انطلاقه.

وارتفعت وتيرة الإقبال بصورة ملحوظة على مناطق الموسم خلال الأيام الماضية نتيجة التفاعل الكبير مع عدد من المناطق والفعاليات العالمية البارزة، وفي مقدمتها منطقة MrBeast التي شهدت حضورًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية؛ نظرًا لطابعها التفاعلي وعروضها الرائعة، إضافة إلى معرض “أنا عربية” بنسخته الأبرز هذا العام، الذي شهد إقبالًا كبيرًا منذ يومه الأول؛ لما يقدمه من تجارب واسعة تجمع مجموعة من المصممات ورائدات الأعمال في المنطقة بطابع يجذب المهتمين بالفنون والابتكار.

وأسهمت الفعاليات المتنوعة في رفع عدد الزيارات؛ إذ شهدت منطقة السويدي خلال الاحتفال بـ”الثقافة البنغلاديشية” تفاعلًا استثنائيًّا مع عروض فنية وفلكلورية قدّمت مزيجًا من الأنغام الشعبية والفلكلور التراثي، إضافة إلى أطباق المطبخ البنغلاديشي التقليدي، وجعل ذلك المنطقة إحدى أكثر الوجهات جذبًا للعائلات والزوار خلال الفترة الماضية.

وشهدت منطقة “بوليفارد وورلد” استمرار تدفق الزوار بكثافة، إلى جانب “بوليفارد سيتي” التي تستقطب مختلف الزوار من محبي المسرحيات والحفلات والألعاب المختلفة، ومن أبرز فعالياتها مؤخرًا بطولة “كينغز ليغ”.

ويواصل موسم الرياض 2025 ترسيخ موقعه بصفته أكبر منصة ترفيهية في المنطقة بشراكاته العالمية وتنوع تجاربه، التي تجمع الرياضة والفنون والثقافة والتسوق والترفيه؛ مما يعزز حضور العاصمة الرياض وجهة أولى للترفيه العالمي، ويجعلها نقطة التقاء لملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها.