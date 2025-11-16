ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض

البلاد (الرياض)

أعدت أمانة منطقة الرياض دليلاً لتنظيم عملية تسوير الأراضي الفضاء بالعاصمة، من خلال وضع اشتراطات وضوابط تصميمية وفنية موحدة، تضمن حماية الأراضي من التعديات، وتحسين المشهد الحضري؛ وفق رؤية المملكة 2030.

وحدد دليل تسوير الأراضي الفضاء- المطروح حالياً على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم حياله قبل إقراره- شروط تطبيق التسوير، ومنها أن يتم التسوير على الأراضي الفضاء، وعلى حدود الملكية وفق تصميم موحد، وداخل حدود النطاق العمراني، وحسب التعاميم الصادرة من الجهة المختصة.​​

ووضع الدليل اشتراطات متعلقة بالتصميم منها انسجام التصميم مع المحيط العمراني، وتوفير بوابة باتجاه المحور الأقل تصنيفًا، والسماح بتصريف مياه الأمطار، وتحقيق الاتصال البصري من الشوارع المحيطة، وحماية الأرض من التعديات، والالتزام بنموذج رقم (06) داخل نطاق مشروع الرياض الخضراء، وثبات عناصر التسوير وعدم تأثرها بالمستخدمين.

وحظر الدليل وضع شعارات أو إعلانات على السور أو إنشاء مبانٍ أو ملاحق داخل الأرض، أما الأراضي المتجاورة فتُسور بنموذج موحد دون فواصل داخلية، ويكون للأمانة حق إزالة السور عند مخالفة النموذج المعتمد، بينما يكون المالك مسؤولاً عن سلامة الرصيف والمارة والمخلفات أثناء وبعد التنفيذ، ولا يتم إعفاؤه من رسوم الأراضي البيضاء، كما ستطبق لائحة الغرامات عند ارتكاب مخالفة عدم التسوير أو التشجير.

وأوضحت الأمانة أن هذه الاشتراطات والضوابط ستطبق على الأملاك الحكومية، كما يجب على أصحاب الأملاك الخاصة الالتزام بالتسوير بعد صدور التصريح، وإلا تطبق عليه الغرامات.