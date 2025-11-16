سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.