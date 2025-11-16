الأولى

سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      16 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كوريا كانغ هون سيك.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

