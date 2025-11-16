دنيا أبو طالب تتوّج بأول ذهبية سعودية في فئة النساء بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

محمد الجليحي (الرياض)
تُوّجت لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، دنيا أبو طالب، بالميدالية الذهبية في وزن تحت (51) كجم ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بالرياض 2025، بعد أداء مميز في جميع مراحل البطولة. حيث تغلّبت في المباراة النهائية على اللاعبة التركية، وفازت في دور الثمانية على منافستها من باكستان، وفي نصف النهائي على لاعبة أوزبكستان.
وتعتبر دنيا أول سعودية تحقق الميدالية الذهبية في فئة النساء، ضمن جميع الألعاب في تاريخ بطولة التضامن الإسلامي، ما يعكس المستوى المتميز للرياضة النسائية السعودية.
يُذكر أن دنيا هي وصيفة العالم في وزنها، فيما اللاعبة التركية التي خسرت في النهائي هي الأخرى وصيفة العالم، لكنها في وزن مختلف.
حضر تتويج اللاعبة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، الذي عبّر عن تهنئته الكبيرة لها على هذا الإنجاز، مؤكّدًا فخره بما تحققه المملكة من إنجازات رياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المهندس عبدالله أحمد عيد، بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الاهتمام المستمر من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارا لمبية السعودية: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، كان له الأثر المباشر في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى منصة الذهب.
