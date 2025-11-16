الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يستضيف أقوى المنتخبات العالمية في نهائيات FIFAe 2025 بالرياض

محمد الجليحي (الرياض)

انطلاقاً من رؤيته في تعزيز مكانة المملكة؛ كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، يستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أبرز المنتخبات الوطنية على الصعيد الدولي في نهائيات FIFAe 2025، التي ستقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر المقبل، لتتجدد معها أجواء المنافسة العالمية الكبرى على أرض المملكة للسنة الثالثة على التوالي.

تأتي استضافة البطولة ضمن خطة الاتحاد الهادفة لتطوير الرياضات الإلكترونية في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكوادر الشابة، وتعزيز البنية التحتية للقطاع، وزيادة دور الرياضات الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت منافسات FIFAe المتنوعة خلال العام الحالي مشاركة 94 دولة في رقم قياسي جديد يعكس النمو المتسارع لشعبية الرياضات الإلكترونية حول العالم. ومع ختام التصفيات، تستعد المنتخبات المتأهلة من مختلف القارات للتنافس في الرياض ضمن ثلاث بطولات عالمية هي:

● Rocket League (15 – 19 ديسمبر)

● eFootball™ Console (10 – 13 ديسمبر)

● eFootball™ Mobile (10 – 13 ديسمبر)

ويشارك المنتخب السعودي، حامل لقب بطولة Rocket League في نسخة العام الماضي، على أرضه وبين جماهيره في SEF Arena، التي تحتضن منافسات البطولة بمعايير تنظيمية وفنية عالمية، وتجربة مشاهدة استثنائية لعشّاق الرياضات الإلكترونية من داخل المملكة وحول العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى أفضل المنتخبات العالمية على أرضنا في SEF Arena، في الوقت الذي نجدد فيه التزامنا بتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتمثل استضافة هذه البطولة العالمية فرصة لإبراز المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية. كما نطمح لتقديم تجربة استثنائية للجمهور واللاعبين على حد سواء.”

وأضاف كريستيان فولك، مدير قسم FIFA المعني بكرة القدم الإلكترونية والألعاب: “تواصل شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ترسيخ معايير جديدة للمنتخبات الممثلة للرياضات الإلكترونية على المستوى الوطني. ويجسّد تنظيم نهائيات FIFAe في الرياض طموحنا المشترك للارتقاء بالمشهد التنافسي وجمع نخبة لاعبي العالم على منصة عالمية موحدة”

وستشهد الفعاليات أيضاً استضافة قمة FIFAe الأولى في 18 ديسمبر، والتي تجمع نخبة ممثلي الاتحادات الدولية، وشركات النشر، والجهات المعنية في القطاع، لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وتوسيع آفاقها على المستوى العالمي.

وتندرج استضافة هذا الحدث العالمي ضمن التزام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بتعزيز حضور المملكة في الساحة الدولية للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستقطاب الفعاليات الكبرى التي تسهم في تطوير القطاع محلياً، وإبراز الكوادر الوطنية والمواهب الصاعدة في هذا المجال المزدهر