الأخضر يبدأ استعداده للقاء الجزائر ودياً في جدة

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد تدريباته؛ استعدادًا للمباراة الودية التي سيخوضها أمام المنتخب الجزائري غدًا الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، المقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، قبل أن تجرى مناورة في ملاعب مصغّرة، واختتمت الحصة بمران على تنفيذ الكرات الثابتة.

من جهة أخرى، اكتفى اللاعب عبدالله الحمدان بأداء تمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية، كما اكتفى اللاعب زياد الجهني بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي؛ فيما شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب عبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية.

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام السادسة والربع من مساء غد الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

يذكر أن المدير الفني رينارد سيعقد في الخامسة والنصف من مساءغد الاثنين مؤتمرًا صحفيًا؛ للحديث عن اللقاء الودي بين الأخضر ونظيره الجزائري.