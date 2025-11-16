إسرائيل تبني جداراً يتخطى الخط الأزرق جنوبي لبنان

البلاد (نيويورك)

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار خرساني يتخطى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل بين لبنان وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وقال دوجاريك :”إن مسحًا أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الشهر الماضي خلص إلى أن جدارًا بناه الجيش الإسرائيلي يتخطى الخط الأزرق”، منوهًا إلى أن الجدار الخرساني أدى إلى منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

وأضاف نقلًا عن قوات حفظ السلام “أن جزءًا من جدار آخر يتجاوز أيضًا الخط الأزرق يجري تشييده جنوب شرقي يارون”، مؤكدًا أن (اليونيفيل) أبلغت الاحتلال بالنتائج التي توصلت إليها وطلبت إزالة الجدار.

وذكرت (اليونيفيل) في بيان منفصل، أن وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية، وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وتعمل قوات (اليونيفيل) التي تأسست عام 1978 م، بين نهر الليطاني في الشمال والخط الأزرق في جنوب لبنان، ويبلغ قوامها حاليًا أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة وحوالي 800 موظف مدني.